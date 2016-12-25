Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçesinde bulunan Akkum plajında bir eğlence mekanına 00.30 sıralarında gelen İ.K., isimli şahıs mekanda çalışan iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce İ.K., isimli şahıs bıçağıyla isimleri öğrenilemeyen çalışanları vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İ.K., isimli şahsı gözaltına alırken, yaralanan çalışanlar Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Metin Nişancık

SAKARYA