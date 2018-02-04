Sakarya’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Yangın, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesinde bulunan bir atık lastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçücek Mahallesi Mudurnu Çayı’nın yanında bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı etkisi altına alarak metrelerce yükselen alevler ilçedeki birçok noktadan da görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın ile ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Alevlere teslim olan fabrika ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile inceleme başlatıldı.

Murat Hazer

