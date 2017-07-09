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Sakarya'da korkutan yangın!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Sakaryada korkutan yangın!

09 Temmuz 2017 21:07
Sakarya'da korkutan yangın! - Tıkla İzle

Sakarya'nın Hendek ilçesi, TEM otoyolunun yanında bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İlk incelemelere göre dışarıda bulunan kauçuk malzemelerinin yandığı ifade edildi. Yangına, kauçuk kazanından sıçrayan kıvılcımın sebep olduğu ileri sürüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 4 gruptan 7 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yükselen dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Dumandan etkilenen bir kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Remzi Şimşek - Burak Can Tokyürek
 


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