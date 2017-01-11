Sakarya’da Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla emekli Yarbay H.B., emekli Emniyet Amiri H.Y. ve ByLock kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şahıstan emekli Yarbay H.B., ve ByLock kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y., tutuklanırken, emekli Emniyet Amiri H.Y. adli kontrol ve yurt dışı çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.

Remzi Şimşek