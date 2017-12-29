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Sakarya’nın ihracatı yüzde 25, ithalatı yüzde 1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılı Kasım ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Sakarya’da Kasım ayında bir önceki döneme göre ihracat ve ithalat da arttı.

Sakaryanın ihracatı yüzde 25, ithalatı yüzde 1 arttı

29 Aralık 2017 23:46

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sakarya’da Kasım ayında bir önceki döneme göre ihracat ve ithalat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan verilere göre Sakarya’da 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre ihracatta yüzde 25,2 artarak 470 milyon 080 bin dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artarak 278 milyon 942 bin dolar olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde ise ihracatın yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat ise yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolara çıktığı öğrenildi.

Burak Can Tokyürek

 

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