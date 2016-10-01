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Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, PKK’lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan Sakaryalı Gökhan Ayder’in, Kaynarca’daki baba evine ateş düştü.

Sakaryaya şehit ateşi düştü

01 Ekim 2016 22:15
Sakarya’ya şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Dağbaşı bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine saat 17.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermisinin isabet etmesiyle Sakaryalı Piyade Er Gökhan Ayder şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Şehit Ayder’in Kaynarca ilçesine bağlı Cebek Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Nazmi Ayder’in evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans hazır bekletilirken, şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Feryatların yükseldiği evde fenalık geçiren şehidin yakınlarına ambulansta müdahale edildi. 

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

Etiketler: sakarya, şehit ateşi


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