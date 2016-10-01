Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Dağbaşı bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine saat 17.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermisinin isabet etmesiyle Sakaryalı Piyade Er Gökhan Ayder şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Şehit Ayder’in Kaynarca ilçesine bağlı Cebek Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Nazmi Ayder’in evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans hazır bekletilirken, şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Feryatların yükseldiği evde fenalık geçiren şehidin yakınlarına ambulansta müdahale edildi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek