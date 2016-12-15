Olayın ardından gözaltına alınan ve bir görgü tanığının teşhis etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet T., değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı ve darp olayını gerçekleştirmediği gün yüzüne çıktı. Özel olarak kurulan emniyet biriminin yaptığı çalışmada bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı ve Mehmet T. yeni ulaşılan deliller sonrası serbest kaldı.

Olayın zanlısı Davut K.’nın 2 gündür işe gitmediği ve otomobili için sanayiye gittiğini tespit eden emniyet güçleri şahsı gözaltına aldı. Öte yandan suçlamaları kabul etmediği belirten Davut K.’nın daha sonra elde edilen deliller ışığında suçunu itiraf ettiği iddia edildi. Davut K.’nın kullandığı kırmızı otomobilin lastik jantındaki kırmızı boya lekesi ise emniyet güçleri için önemli bir delil teşkil etti ve lekenin yeni oluştuğu iddia edildi.

SEYYAR LASTİK POMPASIYLA SALDIRMIŞ

Davut K.’nın bölgede aracını kontrol ettiği iddia edilirken, Ebru Tireli ile ağız dalaşına girdiği ve Tireli’nin yüz bölgesine seyyar lastik pompasını savurduğu ve pompanın boru kısmının hamile kadının yüzüne geldiği tespit edildi. Hamile kadının aldığı darbe sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü de ifade edildi. Darp vakasını gerçekleştiren zanlının daha önceden de 16 yaşındaki bir kıza araç içerisinden elle tacizde bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik nedenlerden dolayı çevresiyle diyaloglarının iyi olmadığı öğrenilen Davut K. ve ailesinin oturduğu binada ise sessizlik hakimdi. Apartman sakinleri kendileriyle pek görüşmediklerini, aile ile komşuluk ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan olay yerinde bulunduğu iddia edilen kırmızı araç üzerinde yoğunlaşan emniyet güçleri bu tarife uyan 100’e yakın aracı inceledi.