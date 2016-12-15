Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Saldırganı jantındaki boya lekesi ele vermiş

Saldırganı jantındaki boya lekesi ele vermiş

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile Ebru Tireli’yi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlıyı, otomobilinin lastik jantındaki kırmızı boya lekesinin ele verdiği öne sürüldü. Zanlının hamile kadına seyyar lastik pompası ile saldırdığı öğrenildi.

Saldırganı jantındaki boya lekesi ele vermiş

15 Aralık 2016 12:35

Olayın ardından gözaltına alınan ve bir görgü tanığının teşhis etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet T., değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı ve darp olayını gerçekleştirmediği gün yüzüne çıktı. Özel olarak kurulan emniyet biriminin yaptığı çalışmada bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı ve Mehmet T. yeni ulaşılan deliller sonrası serbest kaldı.

Olayın zanlısı Davut K.’nın 2 gündür işe gitmediği ve otomobili için sanayiye gittiğini tespit eden emniyet güçleri şahsı gözaltına aldı. Öte yandan suçlamaları kabul etmediği belirten Davut K.’nın daha sonra elde edilen deliller ışığında suçunu itiraf ettiği iddia edildi. Davut K.’nın kullandığı kırmızı otomobilin lastik jantındaki kırmızı boya lekesi ise emniyet güçleri için önemli bir delil teşkil etti ve lekenin yeni oluştuğu iddia edildi.

SEYYAR LASTİK POMPASIYLA SALDIRMIŞ

Davut K.’nın bölgede aracını kontrol ettiği iddia edilirken, Ebru Tireli ile ağız dalaşına girdiği ve Tireli’nin yüz bölgesine seyyar lastik pompasını savurduğu ve pompanın boru kısmının hamile kadının yüzüne geldiği tespit edildi. Hamile kadının aldığı darbe sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü de ifade edildi. Darp vakasını gerçekleştiren zanlının daha önceden de 16 yaşındaki bir kıza araç içerisinden elle tacizde bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik nedenlerden dolayı çevresiyle diyaloglarının iyi olmadığı öğrenilen Davut K. ve ailesinin oturduğu binada ise sessizlik hakimdi. Apartman sakinleri kendileriyle pek görüşmediklerini, aile ile komşuluk ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan olay yerinde bulunduğu iddia edilen kırmızı araç üzerinde yoğunlaşan emniyet güçleri bu tarife uyan 100’e yakın aracı inceledi.

Etiketler: Ebru Tireli, Ebru Tireli darp, seyyar lastik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç