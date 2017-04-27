Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı 26-27 Nisan tarihlerinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanlığından alınan bilgiye göre, Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Pülümür’de yapılan hava destekli operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyonlar kapsamında; Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tespit edilen bir mağara içerisinde 2 bin metre kablo, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin’in Derik ilçesinde, 20 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, 6 adet tüp ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Muş Hasköy’de tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet akü, 4 adet tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Tatvan’da yapılan arazi aramasında, 2 ton amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış 19 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bitlis Güroymak’ta yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 120 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Derya Yetim