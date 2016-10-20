Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye giren Diyad kod adlı E.H isimli teröristi Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldı. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen E.H, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenledikleri operasyonla şehir merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan E.H sorgusunda, kısa bir zaman önce Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla girdiğini AK Parti yöneticileri ile terör örgütü adına para vermeyen vatandaşlara yönelik suikast ve saldırı yapacağını itiraf ettiği belirtildi.

Diyad kod adlı E.H isimli teröristin sorgusunun devam ettiği, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Uğur Kuş

