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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

26 Nisan 2017 13:08

TSK'dan yapılan açıklamada, bugün 08.38-08.56 saatleri arasında Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yerinin ateş altına alındığı belirtilerek, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi. 

Pelin Üzek

Etiketler: Irak, tsk, zap


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