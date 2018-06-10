Salı günü TANAP’ı açacak

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen TANAP’ın açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları, enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası’nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atmış olan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel işbirliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı gösteriyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu takip eden ve Güney Gaz Koridoru’nun belkemiğini oluşturan TANAP, bu çabaların somut örneklerinden birisi.

Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerek Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması bakımından büyük önem taşıyor. Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergâhlardan dünya pazarlarına taşınması, bölgede işbirliği ve karşılıklı güvenin yaygınlaşmasına da beraberinde getirecek.