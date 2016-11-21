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Salihli’de işçi minibüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 14 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır, 14 kişi de yaralandı.

Salihlide işçi minibüsü devrildi: 1 ölü, 4ü ağır 14 yaralı

21 Kasım 2016 07:20
Salihli’de işçi minibüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 14 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Salihli-Köprübaşı yolu Gökeyüp Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli'den, Köprübaşı istikametine gitmekte olan Kamuran Çelik(46) yönetimindeki 45 BA 425 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza da Ayşe Akyol(58), hayatını kaybederken, 4’ü ağır, 14 işçi yaralandı.

Kaza da yaralanan işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi başta olmak üzere, ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza da yaralanan ve ismi öğrenilen yaralıların isimleri ise şunlar; sürücü Kamuran Çelik(46) ile işçiler Sabriye Eren(45), Elif Kuzu(47), Havva Erkul,(48, Fatma Koşar(30), Kamuran Çelik(46), Elif Demirkul(45), Selma Erkul, Süleyman Erkul(51), Fatma Tekdemir(41), Gönül Aydın(30), Nurten Surgit(38)

Öte yandan kaza da yaralanan işçilerin Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika da çalıştığı öğrenilirken, işçilerin ise Köprübaşı ve Gördes ilçesinden oldukları öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, tedavi altına alınan yaralılardan 2'si devlet ve 2'si özel hastanelerde olmak üzere 4 işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Behzat Akcan

Etiketler: manisa, salihli


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