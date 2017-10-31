Şam kırsalında okula bombalı saldırı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, başkent Şam kırsalında muhasara altında bulunan Doğu Guta’nın Cisrin kasabasını ve köylerini bombaladı. Cisrin’de bir okula isabet eden bomba 4’ü çocuk, 5 kişinin ölümüne yol açtı. Esad güçlerinin Mesraba beldesine yaptığı bombalı saldırıda da ilk tespitlere göre, 3 kişi hayatını kaybetti. Bazıları ağır olmak üzere çok sayıda sivil de yaralandı.

Sivil halka saldırılarına devam eden Esad güçleri, Harasta, Duma şehirleri ile Ayn Terma ve Cobar mahallelerini de bombaladı. Sivil savunma görevlileri, enkaz altından çıkardıkları yaralıları hastanelere götürdü.

Diğer taraftan mahalli kaynaklara göre, Esad güçlerinin dün Hamuriye şehrine yaptığı bombardımanda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

