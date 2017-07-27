Saman yüklü kamyon alev aldı !

Olay, Diyarbakır-Siverek karayolu Pirinçlik Jandarma karakolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Siverek istikametine seyir halindeki saman yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kamyondan yükselen dumanları fark eden sürücü aracı park edip can havliyle kendini dışarı attı. Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek yanan saman yüklü kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle kapanan Diyarbakır-Siverek karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yanan kamyonun söndürülerek yoldan çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Cuma Sarı