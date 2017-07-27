Diğer
Kategoriler

Saman yüklü kamyon alev aldı !

Diyarbakır-Siverek karayolunda henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alan saman yüklü kamyon tamamen yandı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Saman yüklü kamyon alev aldı !

27 Temmuz 2017 09:33

Olay, Diyarbakır-Siverek karayolu Pirinçlik Jandarma karakolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Siverek istikametine seyir halindeki saman yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kamyondan yükselen dumanları fark eden sürücü aracı park edip can havliyle kendini dışarı attı. Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek yanan saman yüklü kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle kapanan Diyarbakır-Siverek karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yanan kamyonun söndürülerek yoldan çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Cuma Sarı

Etiketler: Saman yüklü kamyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!