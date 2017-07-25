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Samandağlı kadınların ‘İpek Köyü’nde diriliş öyküsü

Onlarca kadının el ele verip hayallerini hayata geçirdiği İpek Köyü’nün kurucularından Samandağ Kadın Derneği Başkanı Hülya Nehir, yetiştirdikleri kozalar ve 55 kadının katılımı ile 12 ay boyunca üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dört duvar arasına hapsolmuş kadınların dışarıya çıkması, birbiriyle kaynaşması, beraber etkinlikler yapmaları inanılmaz bir duygu” dedi.

Samandağlı kadınların İpek Köyünde diriliş öyküsü

25 Temmuz 2017 11:37

Samandağ’da kadınların oluşturduğu, Samandağ Belediyesi ve Kadın Danışma Derneği öncülüğünde devam eden İpek Köyü Projesi ile yüzler gülüyor.

Samandağ Kadın Derneği Başkanı Hülya Nehir, İpek Köyü’nün nasıl kurulduğunu ve neyi amaçladıklarını anlattı. İpek böcekçiliğinin yaklaşık 50-60 yıl öncesine kadar en önemli gelir kaynağı olduğunu belirten Nehir, “Kadın istihdamı projesiyle çalışmalara başladık. Samandağ Belediyesi ve Kadın Dayanışma Derneği bünyesinde bir çalışma gerçekleştirdik. Ancak bu proje tarihimizle, geleneklerimizle o kadar örtüştü ki, yaptığımız projelerin en kıymetlisi diyebilirim. Kadınlarla böyle bir proje etrafında buluşmak çok özel ve güzel oldu” dedi.
Kullandıkları binanın metruk bir yapı olduğunu söyleyen Nehir, “Dut ağaçlarını diktiğimiz yer ise mahallenin molozlarının döküldüğü bir alandı. Yaptığımız tadilat ile bu çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladık. Halk Eğitim ve İş-Kur’un desteği ve motor gücünü oluşturan Samandağ Belediyesi ve Kadın Dayanışma Derneği’nin ortak çalışması sonucu üretime başladık. Farklı çevrelerin fikirleriyle zenginleşen ve bir laboratuvara dönüşen çalışmamızda akademik çevrelerin ve modacıların katılımıyla, yeni fikirler oluşturmamıza yol açıyor. Kısa sürede ikinci kursumuzu açtık. Yetiştirdiğimiz kozalar ve 55 kadının katılımı ile 12 ay boyunca üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Evvel Temmuz Festivali’nde de şimdiye kadar ürettiğimiz farklı tarz ve modellerden ürünlerin satışını ilk kez gerçekleştirdik” diye konuştu.

“İpek böceği dönüşümüyle insanlığa böyle bir güzellik sunuyor”

İpeğin insanla temasını çok özel bir olay olarak nitelendiren Nehir, “Küçücük bir tırtıl olarak geliyor, 5 evreyi yaşadıktan ve kendi kozasını kendisi örmeye başlıyor. Onun içinden çıkan kelebekte de yeni tohumlar çıkıyor. Burada yeniden dirilişin öyküsü var. Yeniden diriliş öyküsünün bütün aşamalarını tek tek ve aşkla yaşıyoruz. Aslında bir reenkarnasyon yaşanıyor. İpek böceği kendi reenkarnasyonunu gerçekleşiyor ve insanlığa böyle bir güzellik sunuyor. Tırtılın kendini kendi etrafında ördüğü alana hapsetmesi, ardından bir delik açarak ortaya çıkan kelebek, tohumlarını bırakarak bir sonsuzluk ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.


Samandağ Kadın Derneği Başkanı Hülya Nehir, kadınlarla güzel işler başarmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, “Biz bu güzel insanlarla, çok güzel işler yaptık. Kendini mutfağa ve dört duvar arasına hapsolmuş kadınların dışarıya çıkması, birbiriyle kaynaşması, beraber etkinlikler yapmaları inanılmaz bir duygu” dedi. 


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