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Samatya’da denize giren 12 yaşındaki kız boğuldu

İstanbul’un Samatya Sahilinde serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile fertleri hastanede sinir krizi geçirdi.

Samatyada denize giren 12 yaşındaki kız boğuldu

31 Temmuz 2017 09:19
Samatya’da denize giren 12 yaşındaki kız boğuldu - Tıkla İzle

Olay, Fatih Samatya Sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynur Akkuş (12) ve ailesi serinlemek için sahile geldi. Burada bir süre ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenen Akkuş daha sonra denize girdi. Tek başına denizde yüzen küçük kız birden gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları denizde kaybolan kızı aramak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama ekipleri, DEGAK-4 ekipleri(Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma) ve deniz polisi sevk edildi. Farklı yönlerden arama çalışmalarını yapan ekipler 40 dakika süren arama sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Ardından, “Kurbağa Adam” diye tabir edilen dalgıçlar Aynur Akkuş’un cansız bedenini kıyıya çıkardı.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı
Küçük çocuğa ilk müdahale Deniz Arama ve Kurtarma ekiplerine bağlı botun içinde yapıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan Akkuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından deniz polislerine teslim edilen Akkuş kıyıda hazır bekletilen ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları hastaneye akın etti. Acil servis önünü ve bahçesini dolduran aile fertleri sinir krizi geçirdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: İstanbul, samatya


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