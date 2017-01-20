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Samet Aybaba 'Bordo Bereliler Suriye' setinde

Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, çekimleri Osmaniye’nin Kadirli ve Adana’nın Kozan ilçelerinde gerçekleştirilen 'Bordo Bereliler Suriye' film setini ziyaret etti.

Samet Aybaba Bordo Bereliler Suriye setinde

20 Ocak 2017 10:17

Çekimleri yakından takip eden Aybaba, “Aksiyon sahnelerinin çekimine denk geldik. Oldukça başarılı ve kaliteli bir film geliyor” dedi. Çekimlerinde sona gelinen filmin setini Samet Aybaba’nın yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk de ziyaret etti. Başkan Öztürk, “Kozanımız tarihi ve doğal güzellikleri, ekonomik fırsatları ile reklam, dizi ve film ekiplerinin gözdesi oldu. Geçtiğimiz yıl 'Veda Mektubu Ankara Yazı' ve 'Dağ 2' filmlerinin çekimleri ilçemizde yapılmıştı. Kozan olarak 2017'nin ilk günlerinde Bordo Bereliler Suriye filmine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını 16 Yapım Medya olarak Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, “Bordo Bereliler Suriye” filminde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri ve Kadir Turan rol alıyor. 

Etiketler: Bordo Bereliler Suriye, Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba


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