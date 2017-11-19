Diğer
Kategoriler

Samet Aybaba: 'Coşkulu olması gereken bizdik'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında maça iyi başlamadıklarını söyleyerek, “Coşkulu olması gereken bizdik. Ama üzerimizde baskı kurdular” dedi.

Samet Aybaba: Coşkulu olması gereken bizdik

19 Kasım 2017 21:57

Süper Lig’in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sözlerine dün vefat eden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’na rahmet dileyerek başladı.

“10 kişi kalınca oyuncularımızın morali bozuldu”

Karşılaşmanın başında istedikleri tempoyu yakalayamadıklarını belirten Aybaba, “Oyuna iyi başlayamadık. Coşkulu olması gereken bizdik. Ama üzerimizde baskı kurdular. İkinci yarı da golü bulduk ve maçı değiştireceğiz, oyuna müdahale edeceğiz derken 10 kişi kaldık. Böyle olunca oyuncularımızın morali bozuldu ve skor böyle bir hal aldı” diye konuştu.

“Hakem oyuncularımızı tehdit eder gibi davrandı”

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun performansını da eleştiren Samet Aybaba, şunları söyledi:

“Oyunu yöneten insanlardan saygı bekleriz. Ben hiç kimseye saygısızlık etmem ama oyunu yöneten de saygı gösterecek. 10 senedir hakemlerle ilgili açıklama yapmam. Onlar da insandır, performansları değişebilir ama böyle olmaz. Bizim oyuncularımızı tehdit eder ve baskı altına alır gibi davranışlarda bulundu.”

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç