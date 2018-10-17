Samet Aybaba: 'Galatasaray deplasmanından puan almak istiyoruz'

Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cuma günü oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili konuşan Aybaba, "Galatasaray kendi sahasında çok etkili bir takım. 3 gündür çalışıyoruz. Biz de iyi bir takımız. Saha içerisinde birçok şeyi iyi yaptık, ama bazı sıkıntılar yaşadık skorlar ile ilgili. Belki bu bizim için dönüm maçı olabilir. Buraya kadardır skorlar diye düşünüp oyuncularımızı motive ediyoruz. İyi bir futbol oynayarak, herkese Bursaspor'un nasıl bir takım olduğunu göstererek, bu maçtan puan almak istiyoruz" diye konuştu.

Fatih Terim'in Galatasaray ile alakalı soruya Aybaba, "Teknik direktörlerin uzun yıllar çalışması, mukavele yenilemesi çok doğru bir şeydir. Camiası da bu yönde karar veriyorsa saygı duymak lazım. Fatih Terim zaten uzun yıllar çalıştı, hem Galatasaray'da hem milli takımda. Ona bu uzun süreç içerisinde başarılar diliyorum" diye cevapladı.

“Furkan ve Yusuf'a ceviz altı iyi gelmiş”

Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan'ın affedilmesi ile ilgili soruya Aybaba, "Daha iyi çalışıyorlar şimdi. Ceviz altı iyi gelmiş onlara, oranın havası çok güzel. Biz de gidiyoruz. 2-3 kere de ben gittim. Çok keyifliydi orası. Arkadaşların performansı gittikçe yükseliyor. Biz onları zaten dinlenmeye göndermiştik oraya, iyi yapmışız diye düşünüyoruz, onlar da öyle düşünüyor. İnşallah iyi katkıları olur bundan sonra" açıklamasını yaptı.

“Ankaragücü galibiyeti bize olumlu yansır”

Ankaragücü galibiyeti sonrası takımın genel durumu hakkındaki sorula Aybaba, şu cevabı verdi:

“Galibiyet bize Galatasaray'a karşı çok olumlu yansır. Çok stres çekiyorduk, çok iyi maçlar çıkardık. 5-6 maç iyi oynadık, 1 maç kötü oynadık. Oralarda bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorduk olmayınca takım doğal olarak strese giriyor. Özellikle bu maçta girmelerinden daha doğal bir şey olamazdı. MKE Ankaragücü maçını kazanınca oyuncularımız gerçekten rahatladı. Bu rahatlamanın nereye kadar olduğunu biz de oyuncularımıza anlatıyoruz. Böyle bir futbol şehrinin daha iyi şeylere layık olduğunu anlatıyoruz. Onlar da algılıyorlar. Bizim için Galatasaray maçı zor bir maç ama başlangıç olur diye düşünüyoruz.”

“Oyun planında değil ama oyuncu değişiklikleri yapacağız”

Oyun planı hakkındaki soruya Aybaba, şöyle cevap verdi:

“Oyun planında değil ama oyuncu değişiklikleri yapacağız, tercihlerde değişiklik olabilir. Onun hakkında çalışıyoruz, bir de rakip var biliyorsunuz. Onların da ne yaptığı çok önemli nereden hücum yaptığı duran toplarda nasıl etkili olduğu, kimi nasıl nereye kullandığı bununla ilgili de çalışmalarımız var.”

“Karar veren bir taneydi şimdi iki oldu”

Hakemlerle ilgili soruya Aybaba, “Ne söyleyeyim artık. Hakem artık bir taneydi karar veren şimdi artık iki tane oldu. Durumu siz daha iyi anlamışsınızdır” diye cevapladı.

“Milli takımımız takım olma özelliğini kazanamadı”

Milli takımın sorulması üzerine Aybaba, “Milli takımımız takım olma özelliğini daha kazanamadı, takım gibi oynayamıyor. Sanki bir yerden oyuncuları toplamışsınız bir yere getirmişsiniz onlar oynamaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Bu ülkenin takımıdır. Bazı özellikleri taşıması lazım. Önce milli ruhu olması lazım. Onu sahaya yansıtacak birliktelikleri arkadaşlıkları ve aidiyet duyguları olması lazım. Bunlar olmazsa 3 gün kala çeşitli Avrupa kentlerinde oynayan oyuncularımızı toplayıp bir yere getirirseniz bu iş olmaz. Kendi ligimizden kurulu bir iskelet kadronun üzerine yurt dışında katan oyuncularımızı da katarsak daha farklı bir yere gelir milli takım. Tabii ki altyapılar önemli. Altyapılardan ne kadar çok oyuncular takımlarında oynarsa milli takıma da o kadar çok yansır. O nedenle altyapıya destek vermeye devam etmek lazım. Yapılıyor mu? Bence hayır. Hala yapılmıyor. Önce bir açıklansın bakalım son kararımız nedir yabancı uygulaması ile ilgili, sayılarla, rakamlarla oynamaya bayılırız biz ülke olarak. Bir türlü sistemi oturtamadık. Oturtsaydık futbol ile ilgili daha keyifli şeyleri konuşurduk, kulüplerimizin ekonomik sorunlarının niye büyüdüğünü konuşmuyor olurduk. İnşallah futbol aklı bir araya gelir bunlarla ilgili karar verir biz de keyif alırız” açıklamasında bulundu.

Yerli oyuncularla ilgili soruya Aybaba, “Çok doğru olur destek, altyapıya yatırım olabilir, saha olabilir, tesiste destek olabilir ama doğru yere uygulandığında takip etmek lazım. Altyapı antrenörlerine teşvik olabilir. Bir şey planlanır, konuşuruz, daha çok geliştiririz diye tartışırız aramızda” şeklinde cevapladı.

Galatasaray hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan Henri Saivet, Abdullahi Shehu ve Umut Nayir katılmadı.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker

