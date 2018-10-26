Samet Aybaba: 'Maçı kazanarak seviye atladık'

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Oyunun başında gol bulduk, sonra pozisyonları değerlendiremedik, devre biterken bir gol daha bulduk. Oyuncularımız ikinci yarı biraz daha kontrollüydü. 6 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı kısır geçti. Bizim gibi takımlar gelişmeye açık takımlar. Bunun üzerine koymamız lazım. İyi galibiyet. Bugünkü maç eşik maçıydı. Maçı kazanarak bir seviye atladık. Önümüzdeki maçlara daha konsantre olarak kazanmak istiyoruz. Böyle devam edeceğiz. Kenetlenip birlikte hareke edip düşünürsek daha rahat ederiz. Gelecek için yatırım yaparız" dedi.

"Stancu'nun özgüveninde sıkıntı var"

Stancu ile alakalı soruya Aybaba, "Stancu'nun özgüveninde biraz sıkıntı var. Bu şehirde biraz zorlanıyor herhalde. Biraz geride kaldı. İyi bir oyuncu. Kendisine gelmesi lazım. Lig uzun maraton. Tek santraforla olmaz. Biz oyuncu motive edeceğiz, taraftarımızda motive etsin. Sakho Trabzon maçına yetişir diye riske etmedik" diye cevapladı.

Kızının doğum günü olduğunu dile getiren Aybaba, "Kızımın bugün doğum günüydü. Mesut hocaya da onu söylemedim. Onun geldiği bütün maçları kazanıyoruz. Benim uğur meleğim" şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk

