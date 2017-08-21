Samir Nasri resmen Antalyaspor’da

Antalyaspor, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen yıldız futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

Aynı dakikalarda İngiliz ekibi de resmi internet sitesinden Nasri'nin Antalyaspor'a transferini duyurdu.