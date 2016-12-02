Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdullah Y. ve kardeşler Bahadırhan Börteçine Öner ve Alptuğ Öner( Avrupa şampiyonu boksör), 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Ayaklarından yaralanan kardeşler, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin gözaltına alındığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Abdullah Y, belindeki silahı çıkartarak boksör kardeşlere ateş ediyor. Ayaklarından yaralanarak yere düşen Bahadırhan Börteçine Öner ve Alptuğ Öner'e yanlarında bulunan diğer kardeşleri Buğra Öner yardım ediyor.

Fatih Keçe