Şampiyon Ceyda Mudanya’nın gururu oldu

Mudanya İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu 8. sınıf öğrencisi Ceyda, yıldızlarda birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye’ye altın madalya kazandırırken kıvancını yaşadı. Okul Müdürü Ramazan Kaya, talebesiyle iftihar ettiklerini ifade ederek, edip başarılarının devamını diledi. Beden eğitimi öğretmeni Şükran Kaya ile birlikte milli sporcuyu konuk eden Kaymakam Faik Oktay Sözer, Ceyda Şafak’ın Avrupa şampiyonluğunu tebrik etti. Sözer, başta onu yetiştiren ailesine ve antrenörleri İlhan Zaralı ve Erdal Temel ile beden eğitimi öğretmeni Şükran Kaya’ya teşekkür ederek hediye verdi.

Hakkı Ovatman

