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Şampiyon Zadar Turnuvasına katılacak

Son EuroLeague ve Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş’un 2017-2018 sezonunun hazırlık takvimi netleşti.

Şampiyon Zadar Turnuvasına katılacak

03 Ağustos 2017 17:02

Sarı lacivertlilerde Ağustos ayının son haftasında sağlık kontrolleri ile başlayacak yeni sezon hazırlıkları, 1 Eylül’de geçilecek kondisyon ve taktik idmanlarıyla hız kazanacak. Hazırlık çalışmalarının ilk bölümünü Eurobasket 2017’de forma giyecek oyuncularından yoksun sürdürecek Fenerbahçe Doğuş, 21-24 Eylül tarihleri arasında Zadar Turnuvası’na katılacak. Sarı lacivertlilerin üst üste dördüncü kez yer alacağı Zadar Turnuvası’nda, Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra CSKA Moskova, Panathinaikos, Brose Bamberg, Bayern Münih ve Khimki Moskova takımları yer alacak. Bu turnuvanın maç programı şu şekilde:

A Grubu: Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg, BC Khimki

B Grubu: CSKA Moskova, Panathinaikos, Bayern Münih

...

21 Eylül

19:00 – Brose Bamberg – Khimki

21:30 – Bayern Münih – Panathinaikos

...

22 Eylül

18:30 – Fenerbahçe Doğuş – Brose Bamberg

21:00 – Panathinaikos – CSKA Moskova

...

23 Eylül

19:00 – CSKA Moskova – Bayern Münih

21:30 – Fenerbahçe Doğuş – BC Khimki

...

24 Eylül

17:00 – Beşincilik Maçı

19:30 – Üçüncülük Maçı

22:00 – Final Maçı

CAGLİARI TURNUVASI İPTAL

Fenerbahçe Doğuş’un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde katılması planlanan Cagliari Turnuvası ise iptal oldu. Sarı lacivertli ekip, Zadar Turnuvası’nın ardından Belgrad’a geçecek ve 26 Eylül’de Partizan ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe, Partizan mücadelesinin ardından Cacak’a seyahat edecek ve burada da 27 Eylül’de Borac Cacak takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk resmi maçını ise 4 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Banvit ile yapacak.


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