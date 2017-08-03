Şampiyon Zadar Turnuvasına katılacak

Sarı lacivertlilerde Ağustos ayının son haftasında sağlık kontrolleri ile başlayacak yeni sezon hazırlıkları, 1 Eylül’de geçilecek kondisyon ve taktik idmanlarıyla hız kazanacak. Hazırlık çalışmalarının ilk bölümünü Eurobasket 2017’de forma giyecek oyuncularından yoksun sürdürecek Fenerbahçe Doğuş, 21-24 Eylül tarihleri arasında Zadar Turnuvası’na katılacak. Sarı lacivertlilerin üst üste dördüncü kez yer alacağı Zadar Turnuvası’nda, Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra CSKA Moskova, Panathinaikos, Brose Bamberg, Bayern Münih ve Khimki Moskova takımları yer alacak. Bu turnuvanın maç programı şu şekilde:
A Grubu: Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg, BC Khimki
B Grubu: CSKA Moskova, Panathinaikos, Bayern Münih
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21 Eylül
19:00 – Brose Bamberg – Khimki
21:30 – Bayern Münih – Panathinaikos
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22 Eylül
18:30 – Fenerbahçe Doğuş – Brose Bamberg
21:00 – Panathinaikos – CSKA Moskova
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23 Eylül
19:00 – CSKA Moskova – Bayern Münih
21:30 – Fenerbahçe Doğuş – BC Khimki
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24 Eylül
17:00 – Beşincilik Maçı
19:30 – Üçüncülük Maçı
22:00 – Final Maçı
CAGLİARI TURNUVASI İPTAL
Fenerbahçe Doğuş’un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde katılması planlanan Cagliari Turnuvası ise iptal oldu. Sarı lacivertli ekip, Zadar Turnuvası’nın ardından Belgrad’a geçecek ve 26 Eylül’de Partizan ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe, Partizan mücadelesinin ardından Cacak’a seyahat edecek ve burada da 27 Eylül’de Borac Cacak takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk resmi maçını ise 4 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Banvit ile yapacak.