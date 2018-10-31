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Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın
Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

2018 Kadınlar Voleybol Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek kaldırdı. 6 bin kişinin izlediği karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı üçüncü kez müzesine götürdü.

Salon: TVF Başkent 

Hakemler: İlhami Şenyurt, Salim Bektaş

VakıfBank: Kelsey Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Lonneke Sloetjes (A.Melis Gürkaynak, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Yeon Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Tijana Boskovic, Jordan Larson, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Lauren Gibbemeyer)

Setler: 25-20, 22-25, 17-25, 19-25

Süre: 118 dakika (26, 36, 28, 28)

Cem Geçim 

 

 

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