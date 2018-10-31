Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın

Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlhami Şenyurt, Salim Bektaş
VakıfBank: Kelsey Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Lonneke Sloetjes (A.Melis Gürkaynak, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Yeon Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Tijana Boskovic, Jordan Larson, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Lauren Gibbemeyer)
Setler: 25-20, 22-25, 17-25, 19-25
Süre: 118 dakika (26, 36, 28, 28)
Cem Geçim