Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:
Yarın
19.55 Barcelona - PSV
19.55 Inter - Tottenham
22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain
22.00 Monaco - Atletico Madrid
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
22.00 Kızılyıldız - Napoli
22.00 Schalke 04 - Porto
19 Eylül Çarşamba
19.55 Ajax - AEK
19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim
22.00 Manchester City - Olympique Lyon
22.00 Benfica - Bayern Münih
22.00 Real Madrid - Roma
22.00 Valencia - Juventus
22.00 Young Boys - Manchester United
22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova
Uygar Aydın