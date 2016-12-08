UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund, Real Madrid deplasmanında 2-2 berabere kalarak F Grubu’nu lider tamamlarken, İspanyol ekibi ise 2. sırada bir üst tura adını yazdırdı.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



E Grubu:

Tottenham (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 3-0



F Grubu:

Legia Varşova (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-2



G Grubu:

Porto (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 5-0

Club Brugge (Belçika) - Kopenhag (Danimarka): 0-2



H Grubu:

Olympique Lyon (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0

Juventus (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0



2. tur maçları 14 Şubat’ta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptan toplam 16 takım üst tura yükseldi. Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri Pazartesi günü belli olacak. Kura çekimi saat 14.00’te yapılacak.

Kura çekimine Arsenal, Napoli, Barcelona, Atletico Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Leicester City, Juventus seri başı olarak katılacak.

Grubu ikinci bitiren takımlar ise şöyle:

Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto, Sevilla

Kura çekiminin ardından 2. turun ilk maçları 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat’ta oynanacak. Rövanş maçları ise 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak.