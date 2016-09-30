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Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu Quaresma

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Liginde haftanın oyuncusu Quaresma

30 Eylül 2016 15:21

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı geride kaldı. Turnuvada ülkemizi temsil eden Beşiktaş, B Grubu mücadelesinde, Vodafone Arana’da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, siyah-beyazlıların golü maçın 29. dakikasında Ricardo Quaresma’dan geldi.

Serbest vuruştan jeneriklik bir gole imza atan Portekizli yıldız oyuncu, UEFA tarafından da haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi. UEFA’nın resmi sitesinde yapılan oylamada, oyların yüzde 41’ini alan Quaresma ilk sırada yer aldı. Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo yüzde 31 oy oranıyla 2. sırada kalırken, 3. sırasında ise yüzde 12 oy ile Juventus’lu Paulo Dybala kendine yer buldu.

Etiketler: beşiktaş, Quaresma, Şampiyonlar Ligi


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