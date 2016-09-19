Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Rekabetçi Sektörler Programı’na sunulan Samsun Lojistik Merkezi Projesi, Tekkeköy ilçesinde kurulacak lojistik merkezi ile Samsun'u bölgenin lojistik üssü haline getirmeyi hedefliyor. Projenin ortaklarını Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Organize Sanayi Bölgesi ve Tekkeköy Belediyesi oluşturuyor.

Samsun'da mevcut lojistik depolama alanlarının kısıtlı olması ve giderek artan ihtiyaçlar nedeniyle hayata geçirilen Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile; firmalara lojistik depo alanları sağlayarak rekabet güçlerini artırmaları amaçlanıyor. Projenin amaçları arasında firmaların çok yönlü ulaşım imkanlarından yararlanarak masraflarını azaltması ve Samsun Limanı’nın kargo depolama yükünün azaltılması da bulunuyor.

Türkiye'nin yeni ticaret üssü

Samsun ve çevre illerde lojistik ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen proje kapsamında 672 dönümlük alanda lojistik merkezi kuruluyor. Başta girişimciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve KOBİ’ler Lojistik Merkez’de kurulacak depolama tesisleri, yükleme-boşaltma alanları, sosyal tesis ve idari binalardan yararlanabilecek. 4 Temmuz 2016 tarihinde başlayan teknik destek faaliyetleri ile merkez için iş planı ve iş modeli hazırlanacak, kurumsal kapasitesinin oluşturulmasına yönelik eğitimlerin yanı sıra merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Proje, tıbbi alet ve ürünler, tekstil ve mobilya bas¸ta olmak üzere ana metaller, bakır, makine, tütün, kagˆıt ve kagˆıt ürünleri, kimya sanayi ve oto yedek parça sanayisinde gelis¸en Samsun'un dıs¸ ticaretteki rolünü arttırmak yönünde büyük katkı sağlayacak.

İlk etapta iki bin kişiye istihdam

Proje tamamlandığında sadece ülke içinde hizmet veren yerel KOBİ'lerin yurtdışı şirketlerle ortaklık ve stratejik işbirliği kurmalarının yolu açılacak. İhracat ve ithalata büyük ivme kazandıracak olan Samsun Lojistik Merkez Projesi, ilk etapta iki bin kişiye istihdam oluşturacak.

Samsun'un lojistik firmalarının akınına uğrayacağı ve bölgenin İstanbul, İzmir ve Mersin'in ardından Türkiye'nin 4'üncü büyük lojistik merkezi olacağı belirtiliyor. İnşaat çalışmaları Şubat 2016'da başlayan projenin 2017'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Rekabetçi sektörler programı nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 900 milyon avroluk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir programdır. 2007 yılından bu yana yürütülen program ile, Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.

Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 500 milyon avro bütçeyle Hatay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçiriliyor. Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.

Bu önemli yatırım programı, yüzlerce KOBİ ve işletmeye teknik altyapı, Ar-Ge, dış ticaret, pazarlama ve işletme yönetimi, lojistik ve depolama gibi alanlarda kendisini geliştirme ve bu sayede iş ve rekabet edebilme gücünü artırarak yeni pazarlara açılma şansı sağlayacak. Artan iş ve rekabet gücüyle, yaratılan yeni iş imkanlarıyla programın hedef bölgelerinde ekonomik ve sosyal refahın da artırılması hedefleniyor. Öte yandan AB-Türkiye mali işbirliğinin yeni dönemi kapsamında, önümüzdeki günlerde hedef bölgesi tüm Türkiye olarak genişleyecek olan Rekabetçi Sektörler Programı, yenilikçilik ve AR-GE gibi alanları da destek kapsamına alarak kalkınma hamlelerini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı planlıyor.

