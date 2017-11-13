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Samsun'da 2.5 ton fındık çalan 4 kişi tutuklandı

Samsun'da bir fındık tüccarının deposundan çaldıkları 2.5 ton fındığı sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsunda 2.5 ton fındık çalan 4 kişi tutuklandı

13 Kasım 2017 19:35

Samsun'da bir fındık tüccarının deposundan çaldıkları 2.5 ton fındığı sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fındık tüccarının deposunda meydana geldi. Hırsızlar, çaldıkları kamyonetle bir fındık deposundan 2 ton 440 kilo fındığı çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu hem kamyoneti hem de fındıkları Oktay İ., Osman İ., Gürkan D. ve Adem D.'nin çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları fındıkları 14 bin 500 liraya sattıkları ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Oktay İ., Osman İ., Gürkan D. ve Adem D., bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay
 

 

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