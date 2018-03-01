Samsun'da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Sebze ve Meyve Hali önünde meydana gelmişti. İsmail Albayrak idaresindeki 55 E 0607 çekici ve 55 GZ 098 dorse plakalı tır, önce İbrahim Örs'ün kullandığı 06 AFL 563 plakalı Türk Kızılayı'na ait kapalı kasa kamyonete, ardından da Arif Emre yönetimindeki 53 DS 710 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada tır sürücüsü İsmail Albayrak, kamyon sürücüsü Arif Emre, kamyonet sürücüsü İbrahim Örs ve yanında bulunan Hatice Örs yaralanmıştı. Aracın içinde sıkışan kamyon sürücüsü Arif Emre, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tırın kapalı kasa kamyonete çarpıp sürüklemesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Muhammer Ay