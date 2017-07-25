Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A.(39) ile M.Ç.(54) arasında kavga çıktı. Kavgayı polisler ayırdı. Bir süre sonra F.A.'nın yanına gelen M.Ç., bıçakla ona saldırarak karnından yaraladı. Ağır yaralanan F.A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan M.Ç. ise olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay



