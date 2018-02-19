Diğer
Kategoriler

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

Samsunda bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı

19 Şubat 2018 18:38

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Recep E.(43) göğüs kafası arası, sol böbrek üstü ve sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Recep E. ameliyata alındı. Recep E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Murat C.(19) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Murat C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muhammer Ay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç