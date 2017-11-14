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Samsun'da ByLock operasyonu: 11 gözaltı| Samsun haberleri

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Samsunda ByLock operasyonu: 11 gözaltı| Samsun haberleri

14 Kasım 2017 13:42

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ile Bafra ve Çarşamba ilçesinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen Atakum ilçesinde görev yapan 1 öğretmen, 1 tıp fakültesi öğrencisi ile örgütün çeşitli kurumlarında görev yapan ve özel sektörde çalışanlarının da bulunduğu 5'i kadın 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

 

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