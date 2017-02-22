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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 3 Irak vatandaşını gözaltına aldı.

Samsunda DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

22 Şubat 2017 14:03

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma doğrultusunda örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu Abdulsattar Ali O.(30), İsmail I. (27) ve Maherhameed K.(46)'yı İlkadım ilçesi Bahçelievler, Fevziçakmak ve Zeytinlik Mahallelerindeki 3 ayrı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin DEAŞ faaliyetleri

Gözaltına alınan Irak uyruklu Abdulsattar Ali O.'nun daha önceki dönemlerde Irak'ın Bağdat, Musul, Kain ve El Ambar şehirlerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği, daha sonra Irak'tan Suriye'ye, oradan da yaklaşık 5 ay önce kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptığını, Maherhameed K.'nin Irak'ta DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına şeriat hükümlerine uymayanlara verilecek cezaları belirlediği, şahsın bu tarihten yaklaşık 7 ay önce Irak'ın Musul şehrinden Samsun'da geldiği, İsmail I.'nın ise 2014-2015 yıllarında DEAŞ mensuplarının Irak Telafer şehrine gelmesine müteakip terör örgütüne biat ettiği, örgüt içerisinde yaklaşık 2 yıl silahlı olarak faaliyet gösterdiği, örgüt Telafer'i kontrol altına aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Telafer'de DEAŞ adına halka şeriatı uygulama faaliyetlerinde bulunduğu, emirlerine uymayanları örgütün talimatları doğrultusunda cezalandırdıkları, 2015 yılı Aralık ayında ise kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: DEAŞ, samsun emniyet müdürlüğü


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