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Samsun’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın maddi zarara yol açtı.

Samsunda geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

18 Haziran 2018 22:07

Yangın, Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Genelde karton ve plastiklerin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle deponun bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Şahin Binici
 

 

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