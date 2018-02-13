Diğer
Kategoriler

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Samsun merkezli Çorum'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsunda silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

13 Şubat 2018 13:19

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da ve Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.B., F.M., Y.T., M.T., C.A., K.Y., Ü.K., E.C.A. ve S.A.A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında ara yakalanmalar ile birlikte 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 120 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç