Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da ve Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.B., F.M., Y.T., M.T., C.A., K.Y., Ü.K., E.C.A. ve S.A.A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında ara yakalanmalar ile birlikte 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 120 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

