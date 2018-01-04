Diğer
Kategoriler

Samsun'da silahla 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da 5 kişinin silahla yaralanması olayına karışan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Samsunda silahla 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

04 Ocak 2018 12:29
Silahla 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S. (38) tartıştığı kafeterya sahibi arkadaşı Hüseyin T.'ye tabancayla ateş açarak her iki bacağından vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar kafeteryanın önünde bulunan Hasan Y., Bekir E., Osman Y. ve Ahmet D.'nin bacaklarına isabet ederek kazara yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Muhammet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Muhammet S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Silahlı saldırının ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. 

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun, yaralama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç