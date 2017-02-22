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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.

Samsunda silahlı saldırı: 2 yaralı

22 Şubat 2017 00:37

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kore Sokak üzerinde saat 23.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan C.A.(38)'nın boynunu sıyıran kurşun, E.K.(27)'nin sağ bacağına girip çıktı.

Yaralanan şahıslar, kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındılar. Polise bilgi veren yaralılar silahlı saldırının otomobilin içinde gerçekleştiğini ve saldırganların araçla kaçtığını iddia ettiler. Polis olay yerinde tabancadan çıkan boşkovan ve deforme olmuş mermi çekirdeği ele geçirirken, kurşunlardan birinin ise bir terzi dükkanının camına isabet ettiğini tespit etti. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı


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