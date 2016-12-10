Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Lojmanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.K.(20), N.K.(27) ve D.K.(27) çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırıya uğrayan yaralılar kendilerine A.Y. ve kardeşi A.Y.'nin tabanca ve tüfekle ateş açtıklarını iddia ettiler.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Muammer Ay