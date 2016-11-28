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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu.


28 Kasım 2016 22:52

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmanın yetkili servisinde çalıştığı öğrenilen Yaşar Yıldırım'ın işe gitmemesi üzerine kendisine ulaşamayan arkadaşları kaldığı eve gittiler. Olay polise haber verildi. Olay yerine polis sevk edildi. Balkondan içeri girildiğinde Yaşar Yıldırım yerde yüzüstü yatar halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları muayenede Yaşar Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yaşar Yıldırım'ın ölümü şüpheli bulundu. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, şüpheli ölüm


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