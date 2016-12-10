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Samsun'da trafik kazaları MOBESE’de

Samsun’da meydana gelen ilginç trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Samsunda trafik kazaları MOBESEde

10 Aralık 2016 14:00
Samsun'da trafik kazaları MOBESE’de - Tıkla İzle

Samsun’da Ekim ve Kasım aylarında şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü’nün MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli MOBESE kameralarının Ekim ve Kasım aylarında kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından kazaların meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm yaşanmadı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışıklı kavşaklarda trafik kazaları çok yaşandı.

Görüntülerde 04 Kasım Cuma günü saat 07.50’de Gazi Caddesi’nde ilerleyen 3 tekerlekli elektrikli bisikletli bir kişi caddeden aşağıya dönüş yaptığı sırada yolun solunda park halinde duran bir araca yandan çarptı. Çarptığı aracın yanında bir müddet duran ve alkollü olduğu tahmin edilen motosikletli sürücü daha sonra motosikletinin ikaz lambalarını yakarak geri geri geldiği sırada yere düşmesini MOBESE kameraları anbean kaydetti.

Etiketler: mobese kameraları, MOBESE kameraları kaza, Samsun


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