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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı |Samsun haberleri

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsunda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı |Samsun haberleri

03 Ocak 2018 20:41

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.T.'nin 3 ayrı kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Narkotik polisi satılan ecstasy hap, bonzai ve esrar maddesini ele geçirirken, olayla ilgili İ.T. ile onunla bağlantısı olduğu ileri sürülen Y.T.G. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İ.T. ve Y.T.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.T. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Y.T.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay
 

Etiketler: Samsun, uyuşturucu

 

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