Türkiye’de bazı bölgelerde dondurucu kış etkili olurken, Samsun’da ise termometreler 17 dereceyi gösterdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Samsunlular kendilerini sahil, park ve hayvanat bahçesi gibi yerlere atarak güneşin tadını çıkardı. Bazı hayvanlar da sıcak havayı fırsat bilerek güneşlendi. Yaşlılar parklardaki banklarda oturmayı tercih ederken, gençler ise sahil ve kalabalık caddelerde gezerek sıcak havayı değerlendirdi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Samsun’da hava sıcaklığı bu geceden itibaren düşmeye başlayacak. Hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 derece birden düşecek.

Erdi Demür