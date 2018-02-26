Samsung Galaxy S9 resmen tanıtıldı! | Samsung Galaxy S9’un fiyatı, özellikleri nelerdir?

Teknoloji severlerin büyük bir merakla beklediği telefon olan Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus nihayet tanıtıldı. Samsun tanıttığı yeni modelinde kamera özelliklerinde geliştirmelere gitti. Telefonun tanıtılmasıyla teknoloji severler S9'un fiyatı ve özelliklerini merak etmeye başladı. Peki Samsung Galaxy S9'un yeni ve en son özellikleri neler, Türkiye'de ne kadara satılacak? İşte detaylar...

SAMSUNG GALAXY S9 ÖZELLİKLERİ

4 GB RAM

64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, 568 ppi, Super AMOLED, HDR10

Exynos 9810 işlemci – (4 x 2.9 GHz Mongoose M3 & 4 x 1.9 GHz Cortex-A55)

Mali-G72 MP18 grafik birimi

Boyut : 147.6 x 68.7 x 8.4 mm

Arka kamera: 12 Megapiksel f/1.5 – f2.4, 26mm lens

Ön kamera: 8 Megapiksel f/1.7 lens

Pil: 3000 mAh

Android 8.0 Nougat işletim sistemi

USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac – GPS – Beidou – Galileo – NFC; Bluetooth 5.0

Galaxy S9 ve S9 Plus'un renk seçenekleri neler?

Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi, Lila

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS ÖZELLİKLERİ

6 GB RAM

6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, 18.5:9 ekran oran

İşlemci: Octa-core (4×2.9 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – Exynos 9810 – Snapdragon 845

Boyut: 158.1 mm * 73.8 mm * 8.5 mm

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli,2x optik zum

Ön Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli

Pil: 3500 mAh

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

SAMSUNG S9VE S9+ FİYATI NE KADAR?

64 GB - Galaxy S9 - 4.599 TL

64 GB - Galaxy S9+ - 5.199 TL

128 GB - Galaxy S9+ - 5.399 TL

256 GB - Galaxy S9+ - 5.699 TL