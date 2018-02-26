Samsung Galaxy S9 resmen tanıtıldı! | Samsung Galaxy S9’un fiyatı, özellikleri nelerdir?

Teknoloji severlerin büyük bir merakla beklediği telefon olan Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus nihayet tanıtıldı. Samsun tanıttığı yeni modelinde kamera özelliklerinde geliştirmelere gitti. Telefonun tanıtılmasıyla teknoloji severler S9'un fiyatı ve özelliklerini merak etmeye başladı. Peki Samsung Galaxy S9'un yeni ve en son özellikleri neler, Türkiye'de ne kadara satılacak? İşte detaylar...
SAMSUNG GALAXY S9 ÖZELLİKLERİ
4 GB RAM
64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli
5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, 568 ppi, Super AMOLED, HDR10
Exynos 9810 işlemci – (4 x 2.9 GHz Mongoose M3 & 4 x 1.9 GHz Cortex-A55)
Mali-G72 MP18 grafik birimi
Boyut : 147.6 x 68.7 x 8.4 mm
Arka kamera: 12 Megapiksel f/1.5 – f2.4, 26mm lens
Ön kamera: 8 Megapiksel f/1.7 lens
Pil: 3000 mAh
Android 8.0 Nougat işletim sistemi
USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac – GPS – Beidou – Galileo – NFC; Bluetooth 5.0
Galaxy S9 ve S9 Plus'un renk seçenekleri neler?
Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi, Lila
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS ÖZELLİKLERİ
6 GB RAM
6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, 18.5:9 ekran oran
İşlemci: Octa-core (4×2.9 GHz Mongoose M3 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – Exynos 9810 – Snapdragon 845
Boyut: 158.1 mm * 73.8 mm * 8.5 mm
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli,2x optik zum
Ön Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli
Pil: 3500 mAh
Android 8.0 Oreo işletim sistemi
SAMSUNG S9VE S9+ FİYATI NE KADAR?
64 GB - Galaxy S9 - 4.599 TL
64 GB - Galaxy S9+ - 5.199 TL
128 GB - Galaxy S9+ - 5.399 TL
256 GB - Galaxy S9+ - 5.699 TL