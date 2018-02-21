Samsung S9 ne zaman çıkacak? S9 fiyatı ne kadar?

Telefonlarıyla ıPhone ile yarışan Samsung yeni bir telefon piyasaya çıkartıyor. Samsung'un son telefonu Samsung S9. Samsung S9 özellikleri ile adeta gönüllerde taht kuracak. Ama herkesin merak ettiği konulardan biri ise Samsung S9'un fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung Galaxy S9'un fiyatı..

SAMSUNG S9'UN FİYATI BELLİ OLDU

64 GB Samsung Galaxy S9, 8790 NOK (4237 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatın Norveç’te geçerli olacağı iddia edildi. Türkiye'de çıkacak olan Samsung'un yeni telefon fiyatı henüz belirlenmiş değil.

SAMSUNG GALAXY S9 ÖZELLİKLERİ

5.8 inç ekran (S9+ modeli 6.2 inç ekrana ev sahipliği yapacak)

12 MP çift arka ve 8 MP'lik çift ön kamera

Qualcomm Snapdragon 845

6 GB RAM

64GB/128GB depolama alanı

IP68 suya ve toza dayanıklı kasa

Kablosuz şaj desteği

Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak? Galaxy S9’un birçok özelliği sızdı!