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Samsun'un yeni stadı Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarıyla açıldı

Bahadır Kul Architects (BKA) tarafından tasarlanan Samsun Stadyumu, 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya başlayarak açıldı.

Samsunun yeni stadı Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarıyla açıldı

20 Temmuz 2017 10:30

Samsun'da yapılan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları dün yapılan açılış seremonisi ile başladı. Stadyumlar konusunda çokça tecrübesi olan Bahadır Kul Mimarlık (BKA) tarafından 33 bin 919 kişi kapasiteli tasarlanan Samsun Stadyum’u açılış seramonisinde hınca hınç doldu.

Mimar Bahadır Kul tarafından stat ile ilgili yapılan yapılan açıklamada, diğer spor tesislerinden farklı olarak, stadyumun içinde bulunan alışveriş merkezi, restoranlar ve ofislerle karma kullanım kamusal alanları ile haftanın her günü yaşayan, sosyal bir stadyum olması hedeflendiğini belirtti.
Stadyum ayrıca, Barselona'da bulunan Nou Camp Stadyumunda olduğu gibi turnike sayısı 72’ye çıkarılarak, stadyumun 15 dakika içinde boşaltılabilmesi amaçlandı. 


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