Sanat ve edebiyat sevdalısı gençler Nazım Hikmet Büyükada Yaz Kampı’nda buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından Büyükada’ya gelen gençler, sanat ve edebiyat çatısı altında buluşarak hem eğlenecek hem de öğrenecek. Kartal Belediyesi tarafından, gençlerin yaz tatilinde sanat ve edebiyatı eğlenerek öğrenmeleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla düzenlenen Nazım Hikmet Büyükada Yaz Kampı, 21 Ağustos’ta Büyükada Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Bu sene 2’ncisi gerçekleştirilen kampın açılış töreninde; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu, Nazım Hikmet Büyükada Yaz Kampı Koordinatörü Gündüz Vassaf’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve eşi, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Adalar Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Yavuz, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Betül Demir ve vatandaşlar yer aldı. Açılış töreninin sunuculuğunu ise sanatçı Konuralp Sunal üstlendi.

Türkiye genelinde duyuru yapılarak düzenlenen seçmelerde, sanat ve edebiyata olan ilgi kriter alınarak; farklı bölgelerden, yaşları 17 ile 19 arasında değişen 19 çocuk kampa kabul edildi. Kartal Belediyesi Büyükada Kartal Oteli’nde gerçekleştirilen ve 9 gün sürecek kampta; kültürler arası diyalog, birlikte yaşama kültürü, hoşgörü ve eşitlik gibi kavramlarla yeniden tanışacak çocuklar, dünya edebiyatında en fazla yeri olan Türk şair Nazım Hikmet’in eserlerini daha yakından irdeleme fırsatı bulacak. Kampta sanat ve edebiyat atölyelerinin yanı sıra spor etkinlikleri ve geziler de yer alacak.

Kartal Belediyesi’nin ana sponsorluğunu üstlendiği kampın organizatörlüğünü Adalar Vakfı yaparken; Toplum Gönülleri Vakfı, BirİZ Derneği ve Adalar Kent Konseyi de projeye destek veriyor.

Kampın açılış konuşmasını yapan Nazım Hikmet Büyükada Yaz Kampı Koordinatörü Gündüz Vassaf, “Nazım Hikmet bir umut şairiydi. Toplumumuz ve dünya zor günlerden geçiyor olabilir, ancak kimsenin umudunu kesmeye hakkı yok. Umutsuzluk bir veba, bir hastalık gibi çok çabuk yayılır. Siz, değerli gençler, bizimle umudunuzu paylaşmaya geldiniz. Umudunuzu paylaşmaya hazır olduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de yaptığı konuşmada kampı çok önemsediğini ve Türkiye’yi kurtaracak olan şeyin nefret değil sevgi olduğunu belirterek, “Nazım'ın da dediği gibi sevginin olmadığı yerde yol yürümek mümkün değil”dedi. Öz, konuşmasını "Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen gençlerin kendi kültürleri ve gelenekleriyle birlikte Büyükada gibi çok kültürlü bir yerde gerçekleşen bu kampta; birlikte yaşama kültürü edinmeleri ve farklılıkların zenginlik olduğunu algılamaları çok önemli. Bu kampa iki yıldır ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Kampın gelenekselleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu ise “Kampımızdaki toplam 20 gencimiz 10 ayrı ilden seçilerek geldi. Her gün bir dizi eğitim ve etkinlikte daha da fazla şey öğrenecekler. Kampa destek olan tüm işbirlikçi kurumlarımıza ve özellikle Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz’e çok teşekkür ediyorum. Onun vizyonu ve ileri görüşlülüğü olmadan bu kamp gerçekleşmezdi” dedi.