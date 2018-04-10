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Sanata dokunan 70 mezunları

Hayatın tüm kargaşasının içinde şehirde parlayan silüetler, sanata daha yakın olmamızı sağlayan ve yaşamı güzelleştiren nadide anılar, Modoko Life Exclusive’in 70 mezunları özel konseptinin özel konukları; Ressam Devrim Erbil, Ressam Mehmet Sadık Altınok ve Takı Tasarımcısı, İç Mimar Nurhan Acun kentlere hapsolmuş detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Sanata dokunan 70 mezunları

10 Nisan 2018 09:45

70 mezunları bir devrin sanat eserlerine dokunuyor. Devrim Erbil, Mehmet Sadık Altınok ve Nurhan Acun kentlere hapsolmuş detayları gün yüzüne çıkarıyor. Onlar sanatın ve zanaatın en değerli zamanlardan miras kalan mucitleri. Bitmek bilmeyen gecelerde resimle ve tasarımla bezenmiş anlar, çocukluk anıları, Beyoğlu’nun zamana direnen emekçileri ve daha fazlası gelecek nesillere aktarılıyor.

Mobilya ve dekorasyonda trendleri belirleyen mobilyanın başkenti Modoko’nun üç aylık life style dergisi Modoko Life Exclusive ’in Mart-Nisan-Mayıs sayısı zengin içeriğiyle yayında. Tasarım Dekorasyon, Mevsim Konsept, Global Tasarım, Ustalar Kuşağı, Emlak Yaşam, Ustalar Kuşağı ve daha pek çok içeriğin yer aldığı dergi yine dopdolu.

Etiketler: elalem iletişim, İç Mimar Nurhan Acun, Modoko Life Exclusive, Ressam Devrim Erbil, Ressam Mehmet Sadık Altınok ve Takı Tasarımcısı

 

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