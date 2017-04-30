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Sanatçı Yavuz Özışık hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Yavuz Özışık hayatını kaybetti.

Sanatçı Yavuz Özışık hayatını kaybetti

30 Nisan 2017 19:35

Ünlü müzisyen Yavuz Özışık hayatını kaybetti. Haberi Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.

Onur Akay, “Bir süredir hastanede tedavi gören ve Türk müzik dünyasında yeri doldurulamayacak ünlü müzisyen Yavuz Özışık’ı kaybettik.

Onu San Remo Müzik yarışmalarında, yarışmada birinci gelen şarkıyı hemen o gece çalıp söylemesi ve cenk koray ile Halit Kıvanç’lı Pazar eğlencelerinden hatırlayacaksınız. Özışık'ın cenaze töreni için açıklama ailesi tarafından henüz yapılmadı. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: müzisyen, Yavuz Özışık


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